Osmaniye
'de hakkında kesinleşmiş 45 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü 5 yıl sonra yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, "cebir, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, birden fazla kişi ile tehdit, suç işlemek amacıyla örgüte üye olma, yaralama ve nitelikli yağma" olmak üzere 9 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 45 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari Arslan A'nın (42) saklandığı adresi belirledi.
Düzenlenen operasyonda, hükümlü gözaltına alındı.
Arslan A, jandarmadaki ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.