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FİRARİ HÜKÜMLÜ, HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA YAKALANDI - Son Dakika

FİRARİ HÜKÜMLÜ, HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA YAKALANDI

08.02.2022 10:52

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet Kılıç (32), polis operasyonunda, banyonun havalandırma boşluğunda yakalandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet Kılıç (32), polis operasyonunda, banyonun havalandırma boşluğunda yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'şantaj', 'dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' dahil birçok suçtan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Mehmet Kılıç'ı yakalamak için harekete geçti. Kılıç'ın adresini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Evi didik didik arayan ekipler, banyonun havalandırma boşluğunda saklanan Kılıç'ı yakaladı. Havalandırma boşluğundan güçlükle çıkarılan Kılıç, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kılıç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FİRARİ HÜKÜMLÜ, HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA YAKALANDI
FİRARİ HÜKÜMLÜ, HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA YAKALANDI
FİRARİ HÜKÜMLÜ, HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA YAKALANDI

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Dolandırıcılık, Mehmet Kılıç, Tarsus, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FİRARİ HÜKÜMLÜ, HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA YAKALANDI - Son Dakika


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