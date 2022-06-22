Şehitkamil ilçesindeki 3 binadan ayakkabı ve bisiklet çalındı. Bina sakinlerinin ihbarıyla çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin A.M. olduğunu belirledi. Yapılan incelemede kimliği saptanan A.M.'nin, 77 suç kaydının bulunduğu ve 'binadan hırsızlık' ile 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Polis ekipleri, adresini belirlediği A.M.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Firari hükümlü, hırsızlık yapınca yakalandı - Son Dakika

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