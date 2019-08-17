Son Dakika Haberleri: Firari hükümlü iş teklifiyle yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Firari hükümlü iş teklifiyle yakalandı

1 saat önce

Muğla'da cezaevinden firar ettikten sonra İzmir'de sahte isimle iş aradığı belirlenen hükümlü, polisin sosyal medya üzerinden yaptığı iş teklifiyle yakalandı.

Firari hükümlü iş teklifiyle yakalandı, System.String[]
Muğla'da cezaevinden firar ettikten sonra İzmir'de sahte isimle iş aradığı belirlenen hükümlü, polisin sosyal medya üzerinden yaptığı iş teklifiyle yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde arkadaşlık yaptığı İngiliz vatandaşı Faiza Drid'i (43) bıçakla yaralayan ve hakkında toplam 7 suçtan 10 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası kararı bulunan Fatih Zencir (40), hükümlü bulunduğu Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti.
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki babasının yanında olabileceği değerlendirilen Zencir'in yakalanması için Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Zencir'in sosyal medyada sahte bir isimle hesap açtığını ve iş aradığını belirleyen ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde kafeterya işletmecisi gibi davranarak iş teklifi yaptı.
İş görüşmesi için kafeteryaya gelen Zencir, polislerce yakalandı.
Fatih Zencir, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İzmir, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fotoğrafçı Nihat Odabaşı'nın yoğun bakımda yatan annesi hayatını kaybetti
İngiliz sevgilisini 2 yerinden bıçaklayan firari, İzmir'de yakalandı 17 baro, Beştepe'de yapılacak adli yıl açılış töreni davetini reddetti 100 mezarın yıkılıp üzerine yazı yazılmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 13:12:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Firari hükümlü iş teklifiyle yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]