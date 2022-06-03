DİYARBAKIR - Hakkında terör suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Hakkında terör suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

03.06.2022 13:44

Diyarbakır'da, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Diyarbakır'da, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, "PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y'nin merkez Bağlar ilçesinde olduğu tespit edildi.

Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

DİYARBAKIR - Hakkında terör suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
DİYARBAKIR - Hakkında terör suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
DİYARBAKIR - Hakkında terör suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
DİYARBAKIR - Hakkında terör suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
DİYARBAKIR - Hakkında terör suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
DİYARBAKIR - Hakkında terör suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
DİYARBAKIR - Hakkında terör suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
DİYARBAKIR - Hakkında terör suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

YORUMLAR
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Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa DİYARBAKIR - Hakkında terör suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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