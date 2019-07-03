Firari hükümlü kadın Nevşehir'de yakalandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlüyü yakaladı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlüyü yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mersin adli makamları tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan üç ayrı dava dosyası bulunan, hakkında 15 yıl 5 ay hapis cezası verilen A.Ç'yi yakaladı.



A.Ç, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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