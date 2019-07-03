Firari hükümlü kadın Nevşehir'de yakalandı
7 dakika önce
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlüyü yakaladı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlüyü yakaladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:29 Kaynak: AA
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mersin adli makamları tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan üç ayrı dava dosyası bulunan, hakkında 15 yıl 5 ay hapis cezası verilen A.Ç'yi yakaladı.
A.Ç, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.
Güzel şarkıcı Hadise, cesur fotoğrafıyla takipçilerinin başını döndürdü!
Suların akmadığını iddia eden vatandaşlar, şehirler arası yolu trafiğe kapattı
Düğün sabahı tecavüze uğrayan talihsiz kadını, minibüste attığı çığlık kurtardı
Şiddet gördüğü şahıstan kaçarken yardımına mahalleli yetişti