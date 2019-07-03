Son Dakika Haberleri: Firari hükümlü kadın Nevşehir'de yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Firari hükümlü kadın Nevşehir'de yakalandı

7 dakika önce

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlüyü yakaladı.

Firari hükümlü kadın Nevşehir'de yakalandı, System.String[]
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlüyü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mersin adli makamları tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan üç ayrı dava dosyası bulunan, hakkında 15 yıl 5 ay hapis cezası verilen A.Ç'yi yakaladı.

A.Ç, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:29 Kaynak: AA
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel şarkıcı Hadise, cesur fotoğrafıyla takipçilerinin başını döndürdü! Suların akmadığını iddia eden vatandaşlar, şehirler arası yolu trafiğe kapattı Düğün sabahı tecavüze uğrayan talihsiz kadını, minibüste attığı çığlık kurtardı Şiddet gördüğü şahıstan kaçarken yardımına mahalleli yetişti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 11:37:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Firari hükümlü kadın Nevşehir'de yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]