Firari hükümlü, kardeşinin kimliğiyle yakalandı - KONYA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Firari hükümlü, kardeşinin kimliğiyle yakalandı - KONYA - Son Dakika

Firari hükümlü, kardeşinin kimliğiyle yakalandı - KONYA

6 saat önce

Konya'da çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, kardeşine ait kimlikle otobüs firmasında muavin olarak çalışırken yakalandı.

Konya'da çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, kardeşine ait kimlikle otobüs firmasında muavin olarak çalışırken yakalandı.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bir otobüs firmasında muavinlik yapan Rıza Tekin'in (33), "tutuklu ve hükümlünün kaçması" ile 8 hırsızlık suçundan arandığını tespit etti.

Otobüs terminalinde gözaltına alınan Rıza Tekin'in, yakalanmamak için kendisine çok benzeyen kardeşinin kimliğini kullandığı belirlendi.

Tekin, sağlık kontrolünden geçirilmek için getirildiği hastanede kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Gün gelecek devran dönecek. Bekleyin beni." dedi.

Firari hükümlü, kardeşinin kimliğiyle yakalandı - KONYA

Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:19 Kaynak: AA
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