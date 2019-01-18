Son Dakika Haberleri: Firari Hükümlü Kırklareli'nde Yakalandı

Firari Hükümlü Kırklareli'nde Yakalandı

49 dakika önce

"Kasten öldürme" suçundan aldığı cezanın infazının tamamlanmasının ardından tahliye edilen ancak hakkında başka suçlardan kesinleşmiş 30 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, Kırklareli'nde yakalandı.

Firari Hükümlü Kırklareli'nde Yakalandı, System.String[]
"Kasten öldürme" suçundan aldığı cezanın infazının tamamlanmasının ardından tahliye edilen ancak hakkında başka suçlardan kesinleşmiş 30 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, Kırklareli'nde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'nde alacak verecek meselesi yüzünden işlediği cinayet nedeniyle hükümlü bulunduğu cezaevinden infazının tamamlanmasının ardından tahliye edilen ancak hakkında "kasten öldürme, basit yaralama, silahlı yağma, resmi belgede sahtecilik, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ve bulundurma" suçlarından 30 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve yakalama müzekkereleri ile aranan Semih Helvacı'nın kente geldiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, fiziki takip sonucu düzenledikleri operasyon ile Helvacı'yı gözaltına aldı.

Helvacı'nın üzerinde yapılan aramada, Volkan Helvacı'ya ait düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.


Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Semih Helvacı'nın 2004 - 2016 aralarında "tefecilik, zorla senet imzalatmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, resmi belgede sahtecilik, kasten öldürmek, nitelikli yağma" gibi suçların bulunduğu 16 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Öte yandan zanlının 2006 yılında Kocaeli'de düzenlenen operasyonda "tefecilik, adam kaçırma, gasp, zorla senet imzalatma" gibi suçları işledikleri öne sürülen çetenin elebaşı olduğu iddiasıyla tutuklandığı ve cezasının ardından tahliye olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:52 Kaynak: AA

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Kırklareli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evin Bahçesine Dalan Leopar, 3 Yaşındaki Çocuğu Parçalayarak Öldürdü 2 Cinayetten Tutuklanan Zanlı, 3'üncü Cinayeti Cezaevinde İtiraf Etti

Genç Kadın, Eski Sevgilisiyle Birlikte Çektirdikleri Fotoğrafları Sosyal Medyadan Silince Ölesiye Dayak Yedi Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Yeşerdikten Sonra Soldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 09:41:08. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Firari Hükümlü Kırklareli'nde Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]