Firari hükümlü, pazarda satış yaparken yakalandı - Son Dakika
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Firari hükümlü, pazarda satış yaparken yakalandı

6 saat önce

ADANA'da 'kasten yaralama' suçundan girdiği cezaevinden bir hafta önce firar eden, hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan Veysel Altunay, semt pazarında satış yaparken yakalandı.

Firari hükümlü, pazarda satış yaparken yakalandı, System.String[]

ADANA'da 'kasten yaralama' suçundan girdiği cezaevinden bir hafta önce firar eden, hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan Veysel Altunay, semt pazarında satış yaparken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'kasten yaralama' ile 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 25 yıl hapis cezasıyla aranan Veysel Altunay'ı yakalamak için çalışma başlattı. Firari hükümlünün merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki semt pazarında çalıştığını tespit eden ekipler, dün Altunay'ı pazar tezgahının başında satış yaparken yakaladı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen Veysel Altunay, cezaevine gönderildi.


Huzurevleri Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:10 Kaynak: DHA
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