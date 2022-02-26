FİRARİ HÜKÜMLÜ, POLİSİ GÖRÜNCE ÇAMAŞIR İPİYLE KOMŞUSUNUN BALKONUNA GEÇMİŞ - Son Dakika

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., komşusunun balkonunda saklanırken yakalandı. M.K.'nin, polisin 8'inci kattaki evine gelmesi nedeniyle çamaşır ipiyle kendisini sarkıtarak, 7'nci kattaki komşusunun balkonuna girdiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlünün, Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki evinde saklandığı belirlendi. 10 katlı binanın 8'inci katında bulunan daireye baskın düzenleyen polis, yaptığı aramada M.K.'yi bulamadı. Evin balkonuna çıkan polis, demirin kırık, çamaşır ipinin ise kopmuş olduğunu gördü. Bunun üzerine polis, şüphelinin 7'nci kata inme ihtimaline karşı arama gerçekleştirdi. M.K., komşusunun balkonunda saklanırken yakalandı. M.K.'nin, polisin 8'inci kattaki evine gelmesiyle çamaşır ipiyle kendisini sarkıtarak, 7'nci kattaki komşusunun balkonuna girdiği belirlendi. Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.