Son Dakika Haberleri: Firari Hükümlü Sahte Kimlikle Yakalandı

Firari Hükümlü Sahte Kimlikle Yakalandı

10 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hakkında 27 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, sahte kimlikle yakalandı.

Firari Hükümlü Sahte Kimlikle Yakalandı, System.String[]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hakkında 27 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, "kasten adam öldürme" ve "dolandırıcılık" suçlarından hakkında 27 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tahir E'nin (60), Üçyol semtine geleceğini öğrendi.

Şüphelinin bulunduğu yeri tespit eden ekipler, Tahir E'yi gözaltına aldı. Firarinin üzerinde yapılan aramada, "Ramazan Temel" adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada Tahir E hakkında cinayet suçlamasıyla yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:46 Kaynak: AA

Karabağlar, İzmir, Güncel
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