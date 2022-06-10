Firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı - Son Dakika
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Firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı

10.06.2022 14:56

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evin tuvalet havalandırma boşluğunda yakalandı.

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evin tuvalet havalandırma boşluğunda yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin (30), Ziyagökalp Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

A.K, adrese düzenlenen operasyonda, evin tuvalet havalandırma boşluğunda saklanmaya çalışırken yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı
Firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı
Firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı
Firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı - Son Dakika

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