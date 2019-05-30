Son Dakika Haberleri: 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü uyuşturucu operasyonunda yakalandı
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21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü uyuşturucu operasyonunda yakalandı

2 saat önce

Balıkesir'de, işlediği suçlardan 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü uyuşturucu operasyonunda yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de, işlediği suçlardan 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "kasten adam öldürme", "tehdit" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından 9 ayrı olay nedeniyle hakkında 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B'nin, kendisine ait olmayan evlerde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Şüphelinin kaldığı adreste yapılan aramalarda 276 uyuşturucu hap, tabanca ve bu silaha ait 16 merminin yanı sıra uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 440 lira bulundu.
Gözaltına alınan İ.B'nin, mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:08 Kaynak: AA
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