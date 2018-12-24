Firari Hükümlü Yakalandı

Niğde'de hayvan hırsızlığı suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Niğde'de hayvan hırsızlığı suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvan hırsızlığı suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezanın infazı için firari hükümlü olarak aranan A.G'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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