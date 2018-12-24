Son Dakika Haberleri: Firari Hükümlü Yakalandı

Firari Hükümlü Yakalandı

1 saat önce

Niğde'de hayvan hırsızlığı suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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Niğde'de hayvan hırsızlığı suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvan hırsızlığı suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezanın infazı için firari hükümlü olarak aranan A.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:30 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
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