Firari Hükümlü Yakalandı
1 saat önce
Nevşehir'de aranan firari hükümlü yakalandı.
Nevşehir
'de aranan firari hükümlü yakalandı.
Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince "silahla tehdit" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen firari A.K, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerince yakalandı.
A.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:53 Kaynak: AA
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