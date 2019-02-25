Son Dakika Haberleri: Firari Hükümlü Yakalandı

Firari Hükümlü Yakalandı

1 saat önce

Nevşehir'de aranan firari hükümlü yakalandı.

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Nevşehir'de aranan firari hükümlü yakalandı.

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince "silahla tehdit" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen firari A.K, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerince yakalandı.


A.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:53 Kaynak: AA

Nevşehir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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