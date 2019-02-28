Son Dakika Haberleri: Firari Hükümlü Yakalandı

Firari Hükümlü Yakalandı

36 dakika önce

Eskişehir'de 'kasten adam öldürme' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Firari Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de 'kasten adam öldürme' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir Ağır Ceza İlamat Masası tarafından hakkında yakalama emri verilen R.Ü.'yü Teksan Sanayi Sitesi içinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan kesinleşmiş 26 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs, Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:00 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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