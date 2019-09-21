Kayseri'de, 11 farklı suçtan aranan ve hakkında 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis, 15 bin lira da para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, konut dokunulmazlığını ihlal, dolandırıcılık ve mala zarar verme gibi 11 suçtan yakalama kararı bulunan Ahmet Kurt'u, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir evde yakaladı.

Hakkında 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis ve 15 bin lira adli para cezası bulunan Kurt, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.