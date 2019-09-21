Son Dakika Haberleri: Firari hükümlü yakalandı
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Firari hükümlü yakalandı

1 saat önce

Kayseri'de, 11 farklı suçtan aranan ve hakkında 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis, 15 bin lira da para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Firari hükümlü yakalandı, System.String[]

Kayseri'de, 11 farklı suçtan aranan ve hakkında 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis, 15 bin lira da para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, konut dokunulmazlığını ihlal, dolandırıcılık ve mala zarar verme gibi 11 suçtan yakalama kararı bulunan Ahmet Kurt'u, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir evde yakaladı.

Hakkında 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis ve 15 bin lira adli para cezası bulunan Kurt, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Yavuz Selim Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:48 Kaynak: AA
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