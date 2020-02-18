Firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Firari hükümlü yakalandı

12 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik uygulama yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimlerde, polisten kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan H.A'nın 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen H.A. daha sonra cezaevine gönderildi.

Öte yandan iş yerleri ve kurumlardan hırsızlık yapan şüphelilere yönelik operasyonda ise hırsızlık şüphelisi İ.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç. tutuklandı.

Firari hükümlü yakalandı

Cumhuriyet Meydanı, Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:37 Kaynak: AA
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