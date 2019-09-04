Ayvalık ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yol kontrolünde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alibey (Cunda) Adası'nda rutin kontroller sırasında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptıkları 53 yaşındaki G.Ç'nin, 36 suçtan arandığını belirledi.

"Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, silahla yağma, güveni kötüye kullanma, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlarından hakkında kesinleşmiş 21 yıl 4 ay hapis ve 185 bin lira para cezası bulunan G.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.