Firari hükümlüler kimlik sorgusunda yakalandı - Son Dakika
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Firari hükümlüler kimlik sorgusunda yakalandı

21.04.2022 11:15
Firari hükümlüler kimlik sorgusunda yakalandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulanan iki hükümlü cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulanan iki hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine kimlik sorgusu yapılan iki kişinin, "hırsızlık" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunduğu anlaşıldı.

Kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası olan Y.K. (35) ve 12 yıl 6 ay cezası bulunan K.Ş. (33) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi, cezaevine gönderildi.

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Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi jandarma yakaladı Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi jandarma yakaladı Akseki'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı Akseki'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Uyuşturucu Ticareti, Hisarcık, Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Firari hükümlüler kimlik sorgusunda yakalandı - Son Dakika


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