Firari Hükümlüye Polis Operasyonu

Eskişehir'de hakkında yaralama ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisin düzenlendiği operasyonla gözaltına alındı.

Eskişehir'de hakkında yaralama ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisin düzenlendiği operasyonla gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Çocuk Mahkemesi tarafından hakkında 3 ayrı yakalama emri verilen Y.Y'nin (17) kent merkezinde bir evde saklandığını belirledi.



Y.Y, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.



Yaralama ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 32 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Y, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sapık, 14 Yaşındaki Akrabasına Cinsel İstismarda Bulundu

Konteynerden Çıkan Erkek Bacakları Olayının Detayları Belli Oldu! Cani Yeğen, Cinayeti İtiraf Etti

Kumar Baskınında 47 Kişi Gözaltına Alındı

Önce Taciz, sonra Tokat! Kadın Öğretmene Saldırı Kamerada