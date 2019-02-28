Son Dakika Haberleri: Firari Hükümlüye Polis Operasyonu

Firari Hükümlüye Polis Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de hakkında yaralama ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisin düzenlendiği operasyonla gözaltına alındı.

Firari Hükümlüye Polis Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de hakkında yaralama ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisin düzenlendiği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Çocuk Mahkemesi tarafından hakkında 3 ayrı yakalama emri verilen Y.Y'nin (17) kent merkezinde bir evde saklandığını belirledi.

Y.Y, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yaralama ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 32 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Y, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:58 Kaynak: AA

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