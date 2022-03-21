Firari hükümlüyü Jandarma yakaladı - Son Dakika
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Firari hükümlüyü Jandarma yakaladı

21.03.2022 22:35
Firari hükümlüyü Jandarma yakaladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonucu, hakkında "Vergi Usul Kanununa Muhalefet " suçundan 9 yıl 3 ay 45 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.B isimli şahıs, yapılan operasyon ile yakalandı.

E.B. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Mumcular Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. - MUĞLA

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Muğla'da 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Muğla'da 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Son Dakika | Jandarma Uzman Çavuş hakkındaki tedbir kaldırıldı Son Dakika | Jandarma Uzman Çavuş hakkındaki tedbir kaldırıldı

Jandarma, Bodrum, Vergi, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Firari hükümlüyü Jandarma yakaladı - Son Dakika


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