İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, "THKP-C/MLSPB Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Firari hükümlünün kaldığı adresi belirleyen ekipler, adrese Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde baskın düzenledi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Firari hükümlüyü TEM ekipleri yakaladı - Son Dakika

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