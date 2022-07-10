Firari hükümlüyü TEM ekipleri yakaladı - Son Dakika
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Firari hükümlüyü TEM ekipleri yakaladı

10.07.2022 11:30

Firari hükümlüyü TEM ekipleri yakaladı Gaziantep'te hakkında 2 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı adreste gözaltına alındı.

Firari hükümlüyü TEM ekipleri yakaladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te hakkında 2 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı adreste gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, "THKP-C/MLSPB Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Firari hükümlünün kaldığı adresi belirleyen ekipler, adrese Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde baskın düzenledi.

Saklandığı adreste ekipler tarafından gözaltına alınan M.A. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Firari hükümlüyü TEM ekipleri yakaladı - Son Dakika

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