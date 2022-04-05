Firari 'insan ticareti' hükümlüsü, Adana'da yakalandı - Son Dakika
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Firari 'insan ticareti' hükümlüsü, Adana'da yakalandı

05.04.2022 09:51
Firari 'insan ticareti' hükümlüsü, Adana'da yakalandı

MERSİN'de 'insan ticareti' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gülşen Aruk (35), Adana'da saklandığı evde yakalandı.

MERSİN'de 'insan ticareti' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gülşen Aruk (35), Adana'da saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mersin'de 'insan ticareti' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gülşen Aruk'un, Seyhan ilçesi Kukuköprü Mahallesi'ndeki evde saklandığını tespit etti. Ekipler, belirlenen adrese yaptığı baskınla Aruk'u yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aruk, adliyeye sevk edildi. Bu sırada Aruk, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Aruk, cezaevine gönderildi.


Firari 'insan ticareti' hükümlüsü, Adana'da yakalandı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Firari 'insan ticareti' hükümlüsü, Adana'da yakalandı - Son Dakika


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