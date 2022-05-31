Fİrari iş adamı Galip Öztürk Gürcistan'da gözaltına alındı - Son Dakika
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Fİrari iş adamı Galip Öztürk Gürcistan'da gözaltına alındı

31.05.2022 23:55

Türkiye'de bir cinayet davasından hapis cezasına çarptırılan uzun süredir firari iş adamı Galip Öztürk, Gürcistan'ın Batum kentindeki şirketine mali polis ve özel kuvvetler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Türkiye'de bir cinayet davasından hapis cezasına çarptırılan firari iş adamı Galip Öztürk, Gürcistan makamlarınca Batum kentinde gözaltına alındı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Galip Öztürk'ün sahibi olduğu ve Batum'da bulunan "Metro City" şirketine mali polis ve özel kuvvetler tarafından operasyon düzenlediği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Dairesi'nden yapılan açıklamada, mahkeme kararıyla, Galip Öztürk hakkında kara para aklama, evrakta sahtecilik ve vergi kaçırma suçlamalarından soruşturma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir mahkeme kararına dayanarak G.Ö'nün ikamet ettiği yerde yapılan aramada, diğer maddi delillerle birlikte çok miktarda nakit paranın yanı sıra, G.Ö'yle bağlantılı olduğu iddia edilen uyuşturucu ve psikotrop maddeler ele geçirildi. 6 yıla kadar hapis cezası öngören Gürcistan Ceza Kanunu'nun 260 ve 261. maddelerinin ilk bölümleri uyarınca G.Ö. gözaltına alındı."

GÜRCİSTAN'DA ÜST DÜZEY YETKİLİLER İLE FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

Gürcistan basınında şirketleri ağırlıklı olarak turizm, ulaştırma ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermekte olduğu belirtilen Öztürk'ün, Gürcistan'daki en büyük varlıklarından birinin Batum'da bulunan "Euphoria" otel olduğu kaydedilirken, Öztürk'ün Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili yanı sıra eski Başbakanlar Giorgi Gakharia, Giorgi Kvirikaşvili ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmelerinin fotoğrafları yayınladı.

NE OLMUŞTU?

Öztürk'e, 'öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası verilmişti. 28 Eylül 1996'da Kuvvet Köseoğlu'nun Samsun'da kan davası nedeniyle öldürülmesi ile ilgili Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 7 kişinin yargılandığı davada, cinayeti işleyen Kudret Okumuş, yurtdışına kaçmaya çalıştığı sırada 28 Ağustos 2011'de Çorum'da yakalanmıştı.

Davaya bakan İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Ekim 2012'de sanıklar Y.Y., A.O., Y.Ö., S.Ş. ve C.K. hakkında, delil yetersizliğinden beraat, Öztürk ile cinayetin tetikçisi Okumuş'a müebbet hapis cezası vermişti. Kararda, Öztürk cinayetin azmettiricisi olarak yer almıştı.

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