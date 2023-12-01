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Firari kadın tavan arasında yakalandı - Son Dakika

Firari kadın tavan arasında yakalandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 31 ayrı suçtan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın, jandarma tarafından tavan arasında yakalandı.

Firari kadın tavan arasında yakalandı
01.12.2023 - 15:01,
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde hakkında 31 ayrı suçtan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın gizlendiği tavan arasında jandarma tarafından yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Döşemealtı ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde hakkında 31 ayrı suçtan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranma kaydı bulunan G. K. isimli kadın için çalışma başlatıldı. Adli Makamlardan alınan arama kararına istinaden şahsın ikametinde yapılan aramada G.K 'nın evin tavan ile çatı arasındaki izalasyon malzemesinin altına gizlenmiş şekilde yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Firari kadın tavan arasında yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Firari kadın tavan arasında yakalandı - Son Dakika
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