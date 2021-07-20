Firari kedi 22 gün sonra bulundu - Son Dakika

Denizli'nin Çameli ilçesinde başına 4 bin TL ödül konulan Beyhan Yaman'a ait, 'Duman' isimli British cinsi kedi, kaybolduktan 22 gün sonra bitkin halde bulundu.

Çameli esnaflarından Beyhan Yaman, British cinsi 'Duman' isimli kedisini tuvalet ihtiyacını karşılamak için sokağa çıkarttı. Ardından kedi bir anda Yaman'dan kaçarak uzaklaşmaya başladı. Bir anda kaybolan kediyi her yer de arayan Yaman, ne yaptıysa bulamadı. Kedisinin bulunması için 2 bin TL ödül koyan Yaman, ardından geçen süre zarfından ödülü 4 bin TL'ye çıkarttı. Dün gece ise bir vatandaş yürürken kedi sesi duydu. Bunun üzerine harekete geçen vatandaş Yaman'ın, 'Duman' adlı kedisini halsiz ve bitkin bir şekilde gördü. Dışarda fazla süre kaldığı için korkan kedi, kaçmaya başlasa da yorgunluktan bir süre sonra gidemedi. Kediye su veren vatandaş ardından sahibini arayarak haber verdi. Yaman haberi duyar duymaz gelerek 'Çocuğum bulundu' diye çığlık attı. Sosyal medyada kayıp ilanını gördüklerini belirten vatandaşlar, "Ürkek bir kedi nereye saklandı nasıl beslendi bilmiyoruz. Kedi burada 22 gün yaşamış. Zannederim, toprak yemiş. Çok halsizdi; ancak çok korkmuştu. Bizi görünce hemen kaçtı, tutamadık. Önce su verdik sonra ciğer ziyafetiyle karnını doyurduk. Sahibi Beyhan Yaman'a haber verdik. Hemen geldiler öğle sevinçliydi ki 'Çocuğum bulundu' diye çığlık attı" dediler. - DENİZLİ