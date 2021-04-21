ÇORUM FİRARİ, KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KARDEŞİNİN KİMLİĞİ İLE HES KONTROLÜNDE YAKALANDI - Son Dakika

ÇORUM FİRARİ, KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KARDEŞİNİN KİMLİĞİ İLE HES KONTROLÜNDE YAKALANDI

21.04.2021 13:36

ÇORUM'da denetimlerde üzerinden Yavuz Akbaş (45) adına kimlik çıkan kişi, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında koronavirüs testi pozitif görününce önce hastanede test yapıldı, ardından da yurtta karantinaya alındı.

ÇORUM'da denetimlerde üzerinden Yavuz Akbaş (45) adına kimlik çıkan kişi, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında koronavirüs testi pozitif görününce önce hastanede test yapıldı, ardından da yurtta karantinaya alındı. Test sonucu negatif çıkan kişi, Akbaş'ın önceki gün koronavirüsten öldüğü belirlenince gözaltına alındı. Şüphelinin, hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Yavuz Akbaş'ın ağabeyi Şakir Akbaş (46) olduğu tespit edildi.

Kentte salgın denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Samsun- Ankara karayolunda durdurulan bir yolcu otobüsünde HES kontrolü yaptı. Sorgusunda riskli çıkan Yavuz Akbaş kimlikli kişi gözlem altına alındı. Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ve Covid-19 testi yapılan Akbaş, Kredi ve Yurtlar Kurumu Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Polis, test sonucu negatif çıkan ve semptom göstermeyen kişi ile ilgili yaptığı araştırmada, Yavuz Akbaş'ın önceki gün İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüsten öldüğünü belirlendi. Akbaş'ın kimliği ile yakalanan kişinin ise hırsızlık suçundan 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ağabeyi Şakir Akbaş olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Polis tarafından kaldığı yurtta gözaltına alınan Şakir Akbaş, adliyeye sevk edildi. Koronavirüsten ölen ve Samsun'da defnedilen kardeşinin kimliği ile İstanbul'a gittiği belirlenen Akbaş, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ÇORUM FİRARİ, KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KARDEŞİNİN KİMLİĞİ İLE HES KONTROLÜNDE YAKALANDI
ÇORUM FİRARİ, KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KARDEŞİNİN KİMLİĞİ İLE HES KONTROLÜNDE YAKALANDI
ÇORUM FİRARİ, KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KARDEŞİNİN KİMLİĞİ İLE HES KONTROLÜNDE YAKALANDI
ÇORUM FİRARİ, KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KARDEŞİNİN KİMLİĞİ İLE HES KONTROLÜNDE YAKALANDI
ÇORUM FİRARİ, KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KARDEŞİNİN KİMLİĞİ İLE HES KONTROLÜNDE YAKALANDI
ÇORUM FİRARİ, KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KARDEŞİNİN KİMLİĞİ İLE HES KONTROLÜNDE YAKALANDI
ÇORUM FİRARİ, KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KARDEŞİNİN KİMLİĞİ İLE HES KONTROLÜNDE YAKALANDI
ÇORUM FİRARİ, KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KARDEŞİNİN KİMLİĞİ İLE HES KONTROLÜNDE YAKALANDI
ÇORUM FİRARİ, KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KARDEŞİNİN KİMLİĞİ İLE HES KONTROLÜNDE YAKALANDI

Hayat Eve Sığar, Koronavirüs, Polis, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇORUM FİRARİ, KORONAVİRÜSTEN ÖLEN KARDEŞİNİN KİMLİĞİ İLE HES KONTROLÜNDE YAKALANDI - Son Dakika


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