Firari maymunu yakalamak için ekipler seferber oldu - Son Dakika

Firari maymunu yakalamak için ekipler seferber oldu
Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir süredir başı baş dolaşan sahipsiz maymun Ortaca Belediyesi Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Evi ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalandı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir süredir başı baş dolaşan sahipsiz maymun Ortaca Belediyesi Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Evi ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalandı.
Cumhuriyet Mahallesi sakinleri evlerin bahçelerine giren maymunu fark edince durumu Ortaca Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Ortaca Belediyesi Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Evi ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, bir evin bahçesinde bulunan maymunu uzun uğraşlar sonucu yakalamayı başardı. Sahibi olup olmadığı araştırılan maymun Gökova Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:06 Kaynak: İHA
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