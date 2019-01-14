Firari Militan Cesare Battisti, İtalya'ya Getirildi
38 dakika önce
İtalya'da 1970'lerde işlediği 4 cinayetten 1990 yılında gıyabında mahkum edilen Cesare Battisti, özel İnterpol ekibi tarafından Bolivya'da gözaltına alarak İtalya'ya getirildi.
İtalya
'da 1970'lerde işlediği 4 cinayetten 1990 yılında gıyabında mahkum edilen Cesare Battisti, özel İnterpol ekibi tarafından Bolivya
'da gözaltına alarak İtalya'ya getirildi. Cesare Battisti, interpol ekibi ve polisler eşliğinde Rome Ciampino Havalimanı'na getirildi.
Cesare Battisti'nin gelişine dair bölgede geniş güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.
Komünizm İçin Silahlı Proleterler (PAC) grubunun üyesi olan Battisti, 1981'de yargılandığı sırada İtalya'da cezaevinden kaçmış, Brezilya
'ya gitmeden önce bir süre Fransa
ve Meksika
'da yaşamıştı. Battisti, hakkındaki suçlamaları reddediyordu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:06 Kaynak: DHA
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