Son Dakika Haberleri: Firari Militan Cesare Battisti, İtalya'ya Getirildi

Firari Militan Cesare Battisti, İtalya'ya Getirildi

38 dakika önce

İtalya'da 1970'lerde işlediği 4 cinayetten 1990 yılında gıyabında mahkum edilen Cesare Battisti, özel İnterpol ekibi tarafından Bolivya'da gözaltına alarak İtalya'ya getirildi.

Firari Militan Cesare Battisti, İtalya'ya Getirildi, System.String[]
İtalya'da 1970'lerde işlediği 4 cinayetten 1990 yılında gıyabında mahkum edilen Cesare Battisti, özel İnterpol ekibi tarafından Bolivya'da gözaltına alarak İtalya'ya getirildi. Cesare Battisti, interpol ekibi ve polisler eşliğinde Rome Ciampino Havalimanı'na getirildi.

Cesare Battisti'nin gelişine dair bölgede geniş güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

Komünizm İçin Silahlı Proleterler (PAC) grubunun üyesi olan Battisti, 1981'de yargılandığı sırada İtalya'da cezaevinden kaçmış, Brezilya'ya gitmeden önce bir süre Fransa ve Meksika'da yaşamıştı. Battisti, hakkındaki suçlamaları reddediyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:06 Kaynak: DHA

Bolivya, İtalya, Dünya
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