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Firari müteahhittin peşini bırakmayan kadın, 4 yakınının acısına dayanamayarak kalbine yenik düştü - Son Dakika

Firari müteahhittin peşini bırakmayan kadın, 4 yakınının acısına dayanamayarak kalbine yenik düştü

Hatay'da 370 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidini bulmak için çaba sarf eden kadın, firari müteahhitin yakalandığını göremeden kalp krizi geçirerek vefat etti.

17.11.2023 09:40  - Güncelleme: 09:45

Firari müteahhittin peşini bırakmayan kadın, 4 yakınının acısına dayanamayarak kalbine yenik düştü

HATAY - Hatay'da 370 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidini bulabilmek için aylarca emek veren kadın, firari müteahhitin AVM otoparkında yakalandığını göremeden kalbine yenik düşerek vefat etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde bulunan sitede 370 vatandaş hayatını kaybetmişti. Esra Dinçer de sitede kız kardeşi Ceyda Mursaloğlu, kız kardeşinin eşi ve kız kardeşinin 2 evladını kaybetti. Ailesinin acısıyla suçluları bulmak amacıyla çabalayan 44 yaşındaki Dinçer, defalarca kız kardeşinin ölümüne neden olduğunu düşündüğü müteahhit Mehmet Özat'ı Ankara'da, bulmaya çalıştı. Suçluların cezasını bulması gayesiyle çaba sarf eden kadın, 2 Kasım'da kalbine yenik düştü. Firari müteahhitte 10 Kasım'da AVM otoparkında depremde hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından bulundu ve polis ekiplerine teslim edildi. Özat, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Firari müteahhittin yakalandığını göremeyen Esra Dinçer'in eşi Mehmet Dinçer, adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi.

"Eşim, acısına sebep olanı bulmaya çalıştı"

Mehmet Dinçer, eşinin acısına sebep olan şahısları bulmak için durmadan çaba sarf ettiğini belirterek "Eşimin kız kardeşi Ceyda ve ailesinin yaşadığı evin yıkıldığını öğrendik. Karanlıkta gittiğimizde, binanın yıkıldığını gördük. 4 gün boyunca enkaz başında kaldık, cenazelerini çıkararak definlerini yaptık. Emlak kent konutları 1.kısımda yaşıyorlardı, eşimin kardeşi, eniştesi ve 2'de yeğeni vefat etti. Binanın depremde yıkılmasının müteahhitten kaynaklı olduğunu düşündüler, sosyal medyada grupları vardı. Sürekli orada paylaşımlar yapıyorlardı. Eşimin bir acısı vardı ve bununda bir sebebi vardı. Acısına sebep olanı bulmaya çalıştı. Bizde Ankara'da kalıyorduk o dönemlerde. Müteahhittin Ankara'da olduğuyla ilgili duyum aldı. Alışveriş merkezlerine gitti, tek tek Mehmet Özat'ın fotoğrafını gösterdi. Müteahhittin yaşadığı evin bulunduğu siteyi öğrendi, bir seferinde görüldüğü söylenen alışveriş merkezindeki mağazaları gezip tek tek fotoğrafını gösterdi ama netice alamadı" dedi.

Yakalandığını göremeden vefat etti

Eşinin 2 Kasım tarihinde kalp krizi geçirerek vefat ettiğini ve firari müteahhittin yakalandığını göremediğini belirterek "İçinde kardeşini, yeğenlerini hep büyüttü. 2 Kasım'da akşam kalp krizi geçirerek vefat etti. Eşim müttehittin yakalanması için çok emek verdi, herkes adaletin önünde hesabını versin. Bu kadar can gittikten sonra müteahhittin tutuklanmasıyla yüreğime su serpilmedi. Giden canları geri getirmeyecek. Rabbim herkese sabır versin" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Firari müteahhittin peşini bırakmayan kadın, 4 yakınının acısına dayanamayarak kalbine yenik düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Firari müteahhittin peşini bırakmayan kadın, 4 yakınının acısına dayanamayarak kalbine yenik düştü - Son Dakika
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