Firari olan FETÖ'nün il imamının oğlu ve muhasebecisine 6 yıl 10 ay hapis - Son Dakika

Tekirdağ'da FETÖ'nün sözde il imamı olduğu öne sürülen ve firari durumunda bulunan şahsın oğlu ve muhasebecisinin davasında yargılanan 2 kişiye 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz sanıklar M.B.Ö. ve muhasebecisi H.Ç. avukatlarıyla katıldı. Sanıklar savunmalarında FETÖ veya bir başka örgütle alakalarının olmadığını dile getirip, haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlarını talep etti.

Görülen duruşmada mahkeme heyeti, M.B.Ö. ve H.Ç.'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı. Ayrıca M.B.Ö.'nün firari durumunda bulunan FETÖ'nün Tekirdağ il imamı olduğu öne sürülen K.Ö.'nün oğlu, H.Ç.'nin de muhasebecisi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ