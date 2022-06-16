Firari PKK'lı jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika
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Firari PKK'lı jandarma ekiplerince yakalandı

16.06.2022 15:33
Firari PKK'lı jandarma ekiplerince yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne üye olduğu için hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne üye olduğu için hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyelerinin ve terör örgütleriyle ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık yapan kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde, 'PKK/KCK/YPG/YDG-H Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak' suçundan Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen kesinleşmiş 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile yakalama kararı bulunan bir şahsın, Mihalıççık'ın Dümrek Mahallesi'ne geleceği öğrenildi. Yapılan takip neticesinde Mihalıççık'ın Dümrek Mahallesi'ne geldiği tespit edilen örgüt mensubu şahıs, TEM Şube ve Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince yapılan operasyon ile yakalandı.

Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan terör örgütü üyesi şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Jandarma, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Firari PKK'lı jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika

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