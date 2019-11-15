Son Dakika Haberleri: Firari şahıs odun keserken yakalandı
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Firari şahıs odun keserken yakalandı

7 saat önce

Yalova'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Firari şahıs odun keserken yakalandı, System.String[]

Yalova'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcı İlçe Jandarma ve Esenköy Jandarma ekipleri, uyuşturucu satma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan N.G.'nin (51) Esenköy beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda olduğu bilgisine ulaştı.

Köylülerle burada odun keserken gözaltına alınan N.G, Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen N.G. tutuklandı.

Jandarma, Esenköy, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:16 Kaynak: AA
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