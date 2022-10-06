Firari şahıs polisin dikkati sonucu yakalandı - Son Dakika
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Firari şahıs polisin dikkati sonucu yakalandı

06.10.2022 14:53
Firari şahıs polisin dikkati sonucu yakalandı

Eskişehir'de farklı suçlardan aranan şahıs, polis ekiplerinin dikkati sonucu yakalandı.

Eskişehir'de farklı suçlardan aranan şahıs, polis ekiplerinin dikkati sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan devriye görevinde durumundan şüphelenilen Y. Y., isimli şahsı durdurdu. Şahsın yapılan kimlik sorgulamasında 2 farklı dosyadan, firari olduğu tespit edildi. Farklı suçlardan aranan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Firari şahıs polisin dikkati sonucu yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Firari şahıs polisin dikkati sonucu yakalandı - Son Dakika
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