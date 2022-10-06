Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan devriye görevinde durumundan şüphelenilen Y. Y., isimli şahsı durdurdu. Şahsın yapılan kimlik sorgulamasında 2 farklı dosyadan, firari olduğu tespit edildi. Farklı suçlardan aranan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Firari şahıs polisin dikkati sonucu yakalandı - Son Dakika

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