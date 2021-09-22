Firari şahıs tren beklerken sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de, 15 ayrı suçtan aranması olan ve hakkında 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, tren garında sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, tren garındaki çalışmaları sırasında Konya tren seferine bekleyen ve aranması olan U.U. isimli şahsı yakaladı. Şahsın, toplamda 25 suç kaydı, 15 ayrı suçtan aranması ve toplamda 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı. Ayrıca şahsın yapılan üst yoklamasında kendi fotoğrafını yapıştırdığı başka isme ait bir adet sahte kimlik bulundu. Şahıs işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR