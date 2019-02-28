Son Dakika Haberleri: Firari Şahıs Yakalandı

Firari Şahıs Yakalandı

25 dakika önce

Eskişehir'de hakkında 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki şüpheli, kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Firari Şahıs Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de hakkında 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki şüpheli, kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Çocuk Mahkemesi tarafından hakkında 3 ayrı yakalama emri verilen Y.Y'nin (17) kent merkezinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Şüpheli şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Hakkında 32 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Y, tutuklandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:24 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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