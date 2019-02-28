Firari Şahıs Yakalandı
25 dakika önce
Eskişehir'de hakkında 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki şüpheli, kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Eskişehir
'de hakkında 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki şüpheli, kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul
Anadolu Çocuk Mahkemesi tarafından hakkında 3 ayrı yakalama emri verilen Y.Y'nin (17) kent merkezinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Şüpheli şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Hakkında 32 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Y, tutuklandı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:24 Kaynak: İHA
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