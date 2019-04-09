Son Dakika Haberleri: Firari Savcı Öz'ün Kasası Olduğu İddia Edilen Avukata Tahliye

Firari Savcı Öz'ün Kasası Olduğu İddia Edilen Avukata Tahliye

1 saat önce

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAYurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün "kasası" olduğu ve Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin makbuz almaları için iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı kişilerden olduğu iddiasıyla "Silahlı terör örgütü...

Firari Savcı Öz'ün Kasası Olduğu İddia Edilen Avukata Tahliye, System.String[]
Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün "kasası" olduğu ve Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin makbuz almaları için iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı kişilerden olduğu iddiasıyla "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan avukat Tayfun Aktaş'ın adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tayfun Aktaş ve avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık Tayfun Aktaş, "Adımın Zekeriya Öz ile anılmasını istemiyorum. 33 aydır tutukluyum. Tutukluluğumu gerektirecek bir durum kalmadı. Türkiye'de en çok vergi veren avukatım, bunu söylemekten çekiniyordum ama artık söylüyorum. Ben ve ailem tüm kurum ve kurumlarca araştırıldı. Hakkımızda bir şey bulunamadı. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tayfun Aktaş'ın adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Heyet, adli kontrol kapsamında sanık Aktaş'ın İstanbul'u terk etmemesi ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, örgütün yargı alanındaki kumpaslarında kilit rol oynayan ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski savcı Zekeriya Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının sanık Tayfun Aktaş tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için Aktaş ile bazı kişileri, iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı belirtiliyor. İddianamede, sanık Aktaş'ın Zekeriya Öz'ün "kasası" konumunda olduğu öne sürülerek "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:45 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir İçin Sarı Alarm! Meteoroloji Tarih Verip Uyardı Hayat Hikayesiyle Yürek Dağlayan Minik Furkan, Hayırseverlerden Yardım Bekliyor Kartal ve Kadıköy'de Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 19:42:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Firari Savcı Öz'ün Kasası Olduğu İddia Edilen Avukata Tahliye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]