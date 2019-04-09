Firari Savcı Zekeriya Öz'ün Avukatı Tayfun Aktaş Adli Kontrolle Tahliye Edildi

Firari savcı Zekeriya Öz'ün avukatı Tayfun Aktaş, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Yurt dışına kaçan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski savcı Zekeriya Öz'ün, kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklu olarak yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul
34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Tayfun Aktaş ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca sanığın ailesi de izleyici olarak katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı tarafından cumhuriyet savcısına görüşü soruldu. Savcı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep etti.
Mahkeme Başkanının söz vermesi üzerine savunma yapan tutuklu sanık Tayfun Aktaş, Zekeriya Öz'ü tanımadığını söyledi. Sanık Aktaş, adının Zekeriya Öz ile anılmasını istemediğini belirterek tutukluluğunu gerektirecek bir durumun artık bulunmadığını ifade etti. Sanık Tayfun Aktaş, mahkemeden beratını istedi.
Mahkeme heyeti ara kararı için duruşmaya ara verdi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tayfun Aktaş'ın İstanbul ve yurt dışı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. - İSTANBUL