Son Dakika Haberleri: Firari Savcı Zekeriya Öz'ün Avukatı Tayfun Aktaş Adli Kontrolle Tahliye Edildi

Firari Savcı Zekeriya Öz'ün Avukatı Tayfun Aktaş Adli Kontrolle Tahliye Edildi

1 saat önce

Firari savcı Zekeriya Öz'ün avukatı Tayfun Aktaş, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Firari Savcı Zekeriya Öz'ün Avukatı Tayfun Aktaş Adli Kontrolle Tahliye Edildi, System.String[]
Firari savcı Zekeriya Öz'ün avukatı Tayfun Aktaş, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Yurt dışına kaçan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski savcı Zekeriya Öz'ün, kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklu olarak yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Tayfun Aktaş ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca sanığın ailesi de izleyici olarak katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı tarafından cumhuriyet savcısına görüşü soruldu. Savcı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Mahkeme Başkanının söz vermesi üzerine savunma yapan tutuklu sanık Tayfun Aktaş, Zekeriya Öz'ü tanımadığını söyledi. Sanık Aktaş, adının Zekeriya Öz ile anılmasını istemediğini belirterek tutukluluğunu gerektirecek bir durumun artık bulunmadığını ifade etti. Sanık Tayfun Aktaş, mahkemeden beratını istedi.

Mahkeme heyeti ara kararı için duruşmaya ara verdi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tayfun Aktaş'ın İstanbul ve yurt dışı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:58 Kaynak: İHA
İstanbul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsunuz! Ekrem İmamoğlu'nun Konuşmasını, Eleştirdiği 3 Medya Patronu Canlı Verdi Usta Gazeteci Aykut Işıklar Hayatını Kaybetti Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 19:37:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Firari Savcı Zekeriya Öz'ün Avukatı Tayfun Aktaş Adli Kontrolle Tahliye Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]