Evine saldırı düzenleyen kişiyle Sedat Peker'in fotoğrafları olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Evine saldırı düzenleyen kişiyle Sedat Peker'in fotoğrafları olduğu ortaya çıktı

14.09.2022 19:06

Suç örgütü liderliği suçlamasıyla aranan Sedat Peker'in evine düzenlenen saldırının örgüt içi hesaplaşma olduğu öne sürülürken Peker'in evine saldıran kişiyle fotoğrafları ortaya çıktı. Saldırıda 1 koruma yaralanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Beykoz'da medyana gelen silahla yaralama olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

ALACAK VERECEK İDDİASI

Ekipler, kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı örgütün üyelerinden Ö.Ş.'nin daha önceden tanıdığı diğer örgüt üyesi Y.G'yi alacak verecek meselesinden vurduğunu tespit etti.

Sedat Peker'in evine saldırı düzenleyen kişiyle fotoğrafları ortaya çıktı

GÖZALTINA ALINDI

Kaçan şüpheli Ö.Ş, Sancaktepe'de olayda kullandığı silahla birlikte polis ekiplerince yakalandı. Olay sırasında Y.G.'ye ateş ederek kaçan şüpheli Ö.Ş'ye ateş eden O.Ş. ve Y.Ş. de gözaltına alındı. Bu iki kişinin yanlarındaki silahları da ele geçirildi.

PEKER'LE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan eve saldırıyı gerçekleştiren Ö.Ş ile Sedat Peker'in birlikte çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı.

İşte o fotoğraflar:


Sedat Peker'in evine saldırı düzenleyen kişiyle fotoğrafları ortaya çıktı
Sedat Peker'in evine saldırı düzenleyen kişiyle fotoğrafları ortaya çıktı
Sedat Peker'in evine saldırı düzenleyen kişiyle fotoğrafları ortaya çıktı
YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sedat Peker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evine saldırı düzenleyen kişiyle Sedat Peker'in fotoğrafları olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Evine saldırı düzenleyen kişiyle Sedat Peker'in fotoğrafları olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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