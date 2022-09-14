Evine saldırı düzenleyen kişiyle Sedat Peker'in fotoğrafları olduğu ortaya çıktı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Beykoz'da medyana gelen silahla yaralama olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

ALACAK VERECEK İDDİASI

Ekipler, kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı örgütün üyelerinden Ö.Ş.'nin daha önceden tanıdığı diğer örgüt üyesi Y.G'yi alacak verecek meselesinden vurduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Kaçan şüpheli Ö.Ş, Sancaktepe'de olayda kullandığı silahla birlikte polis ekiplerince yakalandı. Olay sırasında Y.G.'ye ateş ederek kaçan şüpheli Ö.Ş'ye ateş eden O.Ş. ve Y.Ş. de gözaltına alındı. Bu iki kişinin yanlarındaki silahları da ele geçirildi.

PEKER'LE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan eve saldırıyı gerçekleştiren Ö.Ş ile Sedat Peker'in birlikte çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı.

İşte o fotoğraflar:



