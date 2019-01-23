Son Dakika Haberleri: Firari Suç Makinesi Yakalandı

Firari Suç Makinesi Yakalandı

7 dakika önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarma ekipleri yolda kimlik kontrolü yaptığı sırada 12 ayrı suçtan aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Metin Arslan'ı (32), gözaltına aldı.

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AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarma ekipleri yolda kimlik kontrolü yaptığı sırada 12 ayrı suçtan aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Metin Arslan'ı (32), gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Arslan, tutuklandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında kırsal Tuzburgazı Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma Trafik ve Asayiş ekipleri, yol kontrol noktasında durdurdukları bir motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişiye kimlik kontrolü yaptı. Jandarma, arkada yolcu olarak bulunan kimliğinin yanında olmadığını söyleyen ve isminin Savaş Kaya olduğunu belirten gençten şüphelendi. Gözaltına alınan şüpheli Savaş Kaya'nın jandarmadaki sorgusunun ardından hükümlü veya tutuklunun kaçması, konut dokunulmazlığı, mala zarar verme ve hırsızlık gibi 12 ayrı suçtan araması olan Metin Arslan olduğu ortaya çıktı. Ayrıca bu suçlardan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası olduğu, 19 Aralık 2018 tarihinde Nazilli Açık Cezaevi'nden kaçtığı öğrenildi. Cezaevi firarisi jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:51 Kaynak: DHA

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