Firari Şüpheli Kapaklı'da Yakalandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında birden çok kişi ile birlikte "silahlı yağma, ruhsatsız silahlarla mermileri alma veya taşıma, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma satın alma suçlarından" 6 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunan H.K., isimli zanlının Kapaklı'da olduğu bilgisine ulaştı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlı Atatürk
Mahallesi'nde yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:49 Kaynak: AA
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