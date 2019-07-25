Son Dakika Haberleri: Firari şüpheli kovalamaca sonunda yakalandı
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Firari şüpheli kovalamaca sonunda yakalandı

50 dakika önce

Hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı, Eskişehir'de devriye görevi yapan polisin duyarlılığı sayesinde, kovalamaca sonunda yakalandı.

Firari şüpheli kovalamaca sonunda yakalandı, System.String[]
Hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı, Eskişehir'de devriye görevi yapan polisin duyarlılığı sayesinde, kovalamaca sonunda yakalandı.
Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri durumundan şüphelendiği Yunus C'yi takibe aldı.
Polisi fark edip kaçan Yunus C, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesince "Hırsızlık" suçundan hakkında 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğince "Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık", Bursa Sulh Ceza Mahkemesince "Mala zarar verme", Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesince "Bilişim sistemlerini kullanılması suretiyle hırsızlık", İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesince "Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından arandığını belirledi.
Zanlının ayrıca, aralarında uyuşturucu madde ticareti yapmak ile asayiş konularında 28 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Üniversite Caddesi, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:08 Kaynak: AA
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