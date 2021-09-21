Firari şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 4 ayrı yakalaması bulunan firari şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde 4 farklı dosyadan firari olan şüpheli Y.K. isimli kişi Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Asayiş Büro Amirliği Ekipleri şüpheli şahsın aracında yapmış olduğu aramada 3 gram esrar, 1 gram metanfetamin, 1 adet silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıs çıkarılmış olduğu adliye makamlarınca tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. - KÜTAHYA