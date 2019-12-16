Firari şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de, 10 ayrı suç kaydı bulunan firari şüpheli yakalandı.



Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan firari şüpheli Yasin K.'nın (41), Yenibağlar Mahallesi Cihanpınar Sokak'taki bir evde saklandığını tespit edildi. Şüpheli Yasin K. polisin gerçekleştirdiği operasyonda suç aleti silahla birlikte yakalandı.



Öte yandan gözaltına alınan ve "Hırsızlık, kasten yaralama, görevli memura mukavemet" olmak üzere 10 suç kaydı bulunan zanlı, emniyetteki ifadesi akabinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ESKİŞEHİR