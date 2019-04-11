Firari Uyuşturucu Şüphelileri Yakalandı

Başkentte uyuşturucu satıcılarını yöneten organize suç örgütüne yönelik mart ayında düzenlenen operasyon kapsamında firari durumdaki şüphelilerden 3'ü ile adli kontrolle serbest bırakılan bir şüpheli yakalandı.

Başkentte uyuşturucu satıcılarını yöneten organize suç örgütüne yönelik mart ayında düzenlenen operasyon kapsamında firari durumdaki şüphelilerden 3'ü ile adli kontrolle serbest bırakılan bir şüpheli yakalandı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Mart 2019'da uyuşturucu satıcılarını yöneten organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için Keçiören ilçesindeki bir adrese sabah saatlerinde baskın düzenledi.



Operasyonda, firari durumdaki şüphelilerden Ferhat S, Hasan Feyyaz S, Mehmet Ö. ile mart ayındaki operasyonda gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Fırat Can T. gözaltına alındı.



Ekiplerin yaptığı aramada, iki ruhsatsız silah, 150 fişek ve 4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



Operasyon



Ankara'da polis tarafından, uyuşturucu satıcılarının büyük bölümünü yöneten organize suç örgütüne yönelik 6 Mart 2019'da 245 adrese şafak vakti operasyon düzenlenmişti.



İl merkezi ve 18 ilçede 241 kişinin yakalanmasına yönelik operasyona 500 ekip ve 3 bin 500 polis katılmıştı.



Operasyon kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 241 zanlıdan 159'u yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 130'u tutuklanmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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