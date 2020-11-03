Firari uyuşturucu zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Firari uyuşturucu zanlısı tutuklandı
03.11.2020 17:23
Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan aranan zanlı yakalandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan aranan zanlı yakalandı.
Kozan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan yaklaşık 1 yıldır aranan K.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bulunduğu adrese operasyon düzenlenen firari zanlı gözaltına alındı.
Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.E. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA
Son Dakika Yaşlı adam, kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Yeniden değerleme oranı açıklandı! 2021'de vergi ve harçlara yüzde 9,11 zam gelecek Bu acıya yürek dayanmaz! Gözyaşları içinde enkazdan çıkarılan eşini teşhise geldi İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oluyor Viyana'da düzenlenen terör saldırısında öldürülen saldırganın kimliği tespit edildi Aile katliamı! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara etti Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı