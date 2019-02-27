Son Dakika Haberleri: Firari Yüzbaşı, Havalimanında Sahte Kimlikle Yakalandı

Firari Yüzbaşı, Havalimanında Sahte Kimlikle Yakalandı

56 dakika önce

ORDU'nun Altınordu İlçe Jandarma Komutanı iken FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan firari yüzbaşı K.Ş., üzerinde R.Y. adına düzenlenmiş sahte kimlikte Van Ferit Melen Havalimanı'ndan İstanbul'a gideceği sırada yakalandı.

Firari Yüzbaşı, Havalimanında Sahte Kimlikle Yakalandı, System.String[]
ORDU'nun Altınordu İlçe Jandarma Komutanı iken FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan firari yüzbaşı K.Ş., üzerinde R.Y. adına düzenlenmiş sahte kimlikte Van Ferit Melen Havalimanı'ndan İstanbul'a gideceği sırada yakalandı.

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen firari yüzbaşı K.Ş, havalimanındaki X-Ray cihazından geçtiği sırada görevlilerin durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldı. Aramada R.Y. adına düzenlenmiş kimlik kartının sahte olduğu tespit edilen K.Ş.'nin Ordu'nun Altınordu İlçe Jandarma Komutanı olduğu ve Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen Jandarma Yüzbaşı K.Ş. olduğu belirlendi. Hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı bulunan K.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:48 Kaynak: DHA

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