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Firari zanlı polis ekiplerince yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de, hakkında 13 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Firari zanlı polis ekiplerince yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, hakkında 13 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası bulunan firari şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.


Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu, 'Hırsızlık ve Hükümlü Tutuklunun Kaçması' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası bulunan Y.H. isimli şahsın saklandığı yer tespit edildi. Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir ikamette olduğu ihbarı alınması üzerine polis ekiplerince bahse konu adrese Eskişehir Cumhuriyet Savcılığından arama kararı alınarak girildi. Zanlı, ikamet içerisinde yakalanarak aynı gün içerisinde Eskişehir H Tipi Cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:25 Kaynak: İHA
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