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Firari zanlı polis ekiplerince yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de, hakkında "Vergi Usul Kanununa" muhalefet suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.

Firari zanlı polis ekiplerince yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, hakkında "Vergi Usul Kanununa" muhalefet suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.


Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, "Vergi Usul Kanununa" muhalefet suçundan hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli B.Ç.'nin Eskişehir'de olduğunu tespit etti.


Öte yandan polis ekipleri tarafından yakalanan B.Ç., emniyetteki işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:08 Kaynak: İHA
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